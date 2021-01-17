2021'in ilk derbisinde kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, Josef de Souza ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan 2021'in ilk derbisini Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk 30 dakikasında isabetli şut olmazken 33. dakikada Marcao ile Galatasaray, 35. dakikada Cyle Larin ile Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak ilk yarıda skor değişmedi.





DIAGNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

58. dakikada Mbaye Diagne, Montero'ya yaptığı faul nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş, 79. dakikada Josef de Souza'nın ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golleriyle kazandı.





SERGEN YALÇIN İLK KEZ FATİH TERİM'İ ALT ETTİ

Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı ve son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın puanı 38'e yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.



Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü 16.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocak Çarşamba 19.00'da Denizlispor ile evinde karşılaşacak.