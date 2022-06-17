Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini ne zaman açıklayacağını merak edenler, "2022-23 sezonu TFF harcama limitleri ne zaman belli olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin,sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçimin geride kalmasıyla birlikte, çözülmemiş birçok konunun açıklığa kavuşturulması bekleniliyor.

Harcama limitleri ve yayın ihalesi konusunda araştırma yapanlar, "2022-23 sezonu TFF harcama limitleri ne zaman belli olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Harcama limitlerinin belli olması, Türkiye'deki birçok kulübün rahat nefes almasını sağlayacak.

Peki, 2022-23 sezonu TFF harcama limitleri ne zaman belli olacak? İşte yanıtı..

2022-23 sezonu TFF harcama limitleri ne zaman belli olacak?

Federasyon, yeni sezonda uygulanacak harcama limitlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun harcama limitleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre yeni sezonun limitleri, 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir."