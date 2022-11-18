2022 Dünya Kupası açılış maçı! Katar - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası açılış maçı! Katar - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Peki açılış maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Katar Ekvador açılış maçının detayları..

2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Dünya Kupası açılış maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Açılış maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası açılış maçı Katar'ın Al Khor kentinde bulunan 60.000 kişi kapasiteli Al-Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

A grubunda yer alan iki takımın maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Katar Ekvador maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Katar - Ekvador maçı ne zaman?

Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası açılış maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.