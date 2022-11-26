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2022 Dünya Kupası maç programı! 26 Kasım Cumartesi Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

2022 Dünya Kupası maç programı! 26 Kasım Cumartesi Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak maçları sizler için derledik. İşte maç programı..