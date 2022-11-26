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- 2022 Dünya Kupası maç programı! 26 Kasım Cumartesi Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
2022 Dünya Kupası maç programı! 26 Kasım Cumartesi Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak maçları sizler için derledik. İşte maç programı..
- 26.11.2022 - 08:58
2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başladı.
Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Dünya Kupası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı merak uyandırdı. Futbolseverler 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor.
Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak. C ve D grubunda oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..
26 Kasım Dünya Kupası maç programı
13:00 Tunus - Avustralya (TRT 1)
16:00 Polonya - Suudi Arabistan (TRT 1)
19:00 Fransa - Danimarka (TRT 1)
22:00 Arjantin - Meksika (TRT 1)