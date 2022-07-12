2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Hangi ülke ev sahipliği yapacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Hangi ülke ev sahipliği yapacak?

Büyük bir merakla ve heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?İşte detaylar..

Futbol dünyasının en büyük kupası olarak adlandırılan Dünya Kupası bu sene rötarlı başlayacak.

Dünya Kupası dört yılda bir düzenlenen ve yaz aylarında oynanan dünyanın en büyük turnuvası olarak kabul ediliyor.Bu sene ilk defa yaz aylarında oynanmayacak olan Dünya Kupası şimdiden merakla beklenmeye başladı.

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu.A Milli Takımı'mız bu Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

2022 Dünya Kupası ne zaman ve nerede başlayacak?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynanacak.Katar'da yaz aylarının aşırı sıcak geçmesinden dolayı FIFA'nın aldığı karar ile 2022 Dünya Kupası Kasım ayına alındı.

2022 Dünya Kupası grupları

Eleme maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan takımlar belli oldu.İşte mücadele edecek takımlar ve gruplar;

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana