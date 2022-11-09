2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvanın başlayacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Dünya Kupası'nın başlayacağı tarih ve maçların yayınlanacağı kanal..

2022 Katar Dünya Kupası için geri sayım başladı. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası bu yıl biraz gecikmelide olsa başlıyor. Tüm ligler Dünya Kupası sebebiyle araya girerken Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılmaya başladı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. İşte 2022 Dünya Kupası grupları;

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda oynanacak bütün maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.