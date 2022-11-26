Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.670
0.80%
BTXN Coin
5.78
-1.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    2022 FIFA Dünya Kupası! Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

    Dünya Kupası D Grubu müsabakasında Fransa, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor.
    • 26.11.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 FIFA Dünya Kupası! Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

    Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Fransa ile Danimarka karşılaşacak.

    Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa, Christian Eriksen kaptanlığındaki Danimarka ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaşacak.

    Futbolseverler tarafından merakla beklenen bu maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte maçın detayları...

    Fransa - Danimarka maçı ne zaman?

    Fransa - Danimarka karşılaşması 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    Muhtemel 11'ler

    Fransa

    Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

    Danimarka

    Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard

    2022 FIFA Dünya Kupası! Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Muhtemel 11 ler #1


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist leş edildi
    Gündem

    Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist leş edildi

    Adem Metan'dan New York'taki Türk Evi'ne ziyaret
    Dünya

    Adem Metan'dan New York'taki Türk Evi'ne ziyaret

    Görüş Bildir