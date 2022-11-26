2022 FIFA Dünya Kupası! Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Dünya Kupası D Grubu müsabakasında Fransa, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor.

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Fransa ile Danimarka karşılaşacak.

Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa, Christian Eriksen kaptanlığındaki Danimarka ile kozlarını Doha'daki Stadyum 974'te paylaşacak.

Futbolseverler tarafından merakla beklenen bu maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte maçın detayları...

Fransa - Danimarka maçı ne zaman?

Fransa - Danimarka karşılaşması 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fransa

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Danimarka

Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard