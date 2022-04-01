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    2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar açıklandı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 21:03
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    Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu.

    Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

    Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

    İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI'NDA GRUPLAR

    Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

    A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

    B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

    C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

    D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

    E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika / Yeni Zelanda

    F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

    G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

    H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

    2022 FIFA Dünya Kupası nda gruplar belli oldu #1

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