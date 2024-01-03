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2023'ün en golcü takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük rekabet

2023'ün en golcü takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük rekabet Fenerbahçe, geride bıraktığımız takvim yılının en skorer takımı oldu. Kanarya 82 golle ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı.