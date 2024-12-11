2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu

Haber Merkezi

2024 yılı, futbol dünyasında pek çok sürpriz ve heyecan verici anlara sahne oldu. Bu yıl içerisinde futbolseverlerin merak ettikleri, Google'da en çok arattıkları futbolcular ise büyük ilgi gördü.

Google'ın yıllık arama trendlerine göre, zirvede yer alan isim Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş oldu.

SAHA DIŞI HAREKETLERİ DE GÜNDEMDE

Futbolun hırçın çocuğu olarak adlandırılan Mert Hakan, çok fazla forma şansı bulmasa da saha dışındaki hareketleriyle de futbolseverlerin ilgisini çekti.

Google aramalarında yıl boyunca onun ismini merak edenlerin sayısı, diğer futbolculardan açık ara önde oldu.

İKİNCİ SIRADA ICARDI VAR

İkinci sırada ise Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi yer aldı. Icardi'nin Türkiye ligine adapte olması ve attığı gollerle Galatasaray'ı zirveye taşıması, onun da Google'da en çok aranan futbolcular arasına girmesini sağladı. Icardi'nin performansı, özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği başarılarla beraber, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.

Ayrıca Wanda Nara ile olan inişli çıkışlı ilişkisi de yine Icardi'yi sıralamada yukarı çıkaran etkenler arasında gösteriliyor.