2025 FIFA hakem listesi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı.

Açıklamaya göre; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak ve Hatice Aydın FIFA hakemi olarak görev alacakken, Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa FIFA yardımcı hakemi olarak listeye dahil oldu.

Ayrıca, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar FIFA video yardımcı hakemi olarak görev alacak.

Ayberg Öz ise FIFA futsal hakemi olarak listeye eklenmiş bulunuyor.

2025 YILINDA GÖREV ALACAKLAR

Bu hakemler, 2025 yılı boyunca FIFA kokartı ile uluslararası maçlarda görev alacak.

İşte tam liste: