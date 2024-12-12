2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Haber Merkezi

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinin grup kura çekimi, cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde yapılacak.

54 ülkenin yer alacağı kura çekiminde; 6'sı beş takımlı, 6'sı ise dört takımlı toplam 12 grup oluşturulacak.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

2. torbada yer alan Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4 takımlı gruplardan birine yerleştirilecek.

4'lü gruplarda maçlar eylül ayında başlarken, 5 takımlı gruplarda ilk karşılaşmalar mart ayında oynanacak.

ELEME FORMATI

Takımlar, gruplarındaki her rakiple iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam iki maç yapacak. Avrupa eleme grubu mücadeleleri, 2025'in Kasım ayında sona erecek.

Kura çekiminden sonra Türkiye'nin rakipleri ve maç takvimi netleşecek. Kritik mücadelelerin başlayacağı elemelerde millilerimizin performansı merakla bekleniyor.