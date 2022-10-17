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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
    • 17.10.2022 - 08:50
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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

    Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20:00'de başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Ligde oynadığı son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    Muhtemel 11'ler

    Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Majakic, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi


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