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Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
- 17.10.2022 - 08:50
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20:00'de başlayacak. beIN SPORTS'tan yayınlanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde oynadığı son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Majakic, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi