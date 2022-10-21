Petrol
91.26
-1.21%
Euro
18.1749
-0.18%
Dolar
18.6009
-0.03%
Altın
969.64
-0.37%
Borsa
3905
0.10%
Bitcoin
358.466
-0.70%
BTXN Coin
9.73
3.73%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    21 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 21.10.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Antalyaspor - İstanbulspor | 20:00

    Eyüpspor - Sakaryaspor | 20:00


    Putin'den orduya çağrılanların hazırlık sürecine denetleme
    Dünya

    Putin'den orduya çağrılanların hazırlık sürecine denetleme

    İstanbul'daki havalimanları yolcu sayısını artırdı
    Ekonomi

    İstanbul'daki havalimanları yolcu sayısını artırdı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir