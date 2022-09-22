Petrol
90.31
0.53%
Euro
18.2059
0.98%
Dolar
18.3642
0.20%
Altın
984.27
-0.23%
Borsa
3282
1.13%
Bitcoin
355.915
0.92%
BTXN Coin
8.14
2.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    21 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 22.09.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI

    (22 EYLÜL 2022) ULUSLAR LİGİ A LİGİ

    1. GRUP 21:45 Hırvatistan - Danimarka

    21:45 Fransa - Avusturya

    ULUSLAR LİGİ A LİGİ 4. GRUP

    21:45 Belçika - Galler

    21:45 Polonya - Hollanda

    ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUP

    21:45 Türkiye - Lüksemburg

    21:45 Litvanya - Fareo Adaları

    ULUSLAR LİGİ C LİGİ 3. GRUP

    17:00 Kazakistan - Beyaz Rusya

    21:45 Slovakya - Azerbaycan

    ULUSLAR LİGİ D LİGİ 1. GRUP

    19:00 Letonya - Moldova

    21:45 Lihtenştayn - Androrra


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü
    3. Sayfa

    Eşi tarafından 49 bıçak darbesi ile öldürüldü

    İsrail Başbakanı Lapid'den Erdoğan'a: F.Bahçe ile kötü anılarımız var
    Futbol

    İsrail Başbakanı Lapid'den Erdoğan'a: F.Bahçe ile kötü anılarımız var

    Görüş Bildir