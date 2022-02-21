21 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

21 Şubat Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:30Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1

17:00Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1

19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV

19:30Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV

20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:00Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 1

20:00Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 2

20:00Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:00Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV

22:00Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:45Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV

23:00Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV

23:00San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV