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    21. yüzyılın en iyi hakemleri

    21. yüzyılın en iyi hakemleri

    MHK hakemlerinden Cüneyt Çakır, Türkiye'deki performansıyla taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalsa da yurtdışında en iyiler listesinde yer almaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 18:09
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    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı.

    İŞTE EN İYİ HAKEMLER LİSTESİ

    1- Felix Brych - Almanya - 141 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #1

    2- Cüneyt Çakır - Türkiye - 140 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #2

    3- Howard Webb - İngiltere - 137 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #3

     

    4- Markus Merk - Almanya - 135 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #4

    5- Björn Kuipers - Hollanda - 133 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #5

    6- Nicola Rizzoli - İtalya - 121 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #6

    7- Oscar Julian Ruiz - Kolombiya - 104 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #7

    8- Massimo Busacca - İsviçre - 96 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #8

    9- Jorge Luis Larrionda - Uruguay - 96 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #9

    10- Lubos Michel - Slovakya - 96 puan

    21. yüzyılın en iyi hakemleri #10

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