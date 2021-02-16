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21. yüzyılın en iyi hakemleri

21. yüzyılın en iyi hakemleri

MHK hakemlerinden Cüneyt Çakır, Türkiye'deki performansıyla taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalsa da yurtdışında en iyiler listesinde yer almaya devam ediyor.