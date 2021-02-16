- Haberler
- Futbol Haberleri
- 21. yüzyılın en iyi hakemleri
21. yüzyılın en iyi hakemleri
MHK hakemlerinden Cüneyt Çakır, Türkiye'deki performansıyla taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalsa da yurtdışında en iyiler listesinde yer almaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 18:09
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı.
İŞTE EN İYİ HAKEMLER LİSTESİ
1- Felix Brych - Almanya - 141 puan
2- Cüneyt Çakır - Türkiye - 140 puan
3- Howard Webb - İngiltere - 137 puan
4- Markus Merk - Almanya - 135 puan
5- Björn Kuipers - Hollanda - 133 puan
6- Nicola Rizzoli - İtalya - 121 puan
7- Oscar Julian Ruiz - Kolombiya - 104 puan
8- Massimo Busacca - İsviçre - 96 puan
9- Jorge Luis Larrionda - Uruguay - 96 puan
10- Lubos Michel - Slovakya - 96 puan