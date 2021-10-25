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Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 08:57
- Güncelleme : 25.10.2021 - 09:12
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou, derbide görev yapamayacak.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed