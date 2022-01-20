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Galatasaray - Kasımpaşa - CANLI SKOR
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 19:53
- Güncelleme : 20.01.2022 - 20:04
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1' Maç başladı.
Galatasaray , Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Galatasaray'ın stadında oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Mortadha, Ahmet, Umut