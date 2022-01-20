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    Galatasaray - Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 20:04
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    1' Maç başladı.

    Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    Galatasaray'ın stadında oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Mortadha, Ahmet, Umut


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