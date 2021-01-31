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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de 22. haftanın ardından Fenerbahçe yeni lider oldu. Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 2. sıraya gerilerken Trabzonspor şampiyonluk yarışına resmen dahil oldu.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 21:36
Süper Lig'in 22. haftası kritik Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla birlikte sona erdi.
FENERBAHÇE YENİ LİDER
Fenerbahçe'nin Rizespor'u 1-0 yendiği haftada Galatasaray Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf oldu. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması da 2-1'lik skorla bordo-mavili takım lehine sona erdi.
Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'de Fenerbahçe liderliği siyah-beyazlılardan devralırken Galatasaray da zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Sezona kabus gibi başlayan Trabzonspor ise lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.
PUAN DURUMU
23. HAFTANIN FİKSTÜRÜ