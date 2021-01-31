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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 22. haftanın ardından Fenerbahçe yeni lider oldu. Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 2. sıraya gerilerken Trabzonspor şampiyonluk yarışına resmen dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 21:36
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    Süper Lig'in 22. haftası kritik Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla birlikte sona erdi.

    FENERBAHÇE YENİ LİDER

    Fenerbahçe'nin Rizespor'u 1-0 yendiği haftada Galatasaray Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf oldu. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması da 2-1'lik skorla bordo-mavili takım lehine sona erdi.

    Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'de Fenerbahçe liderliği siyah-beyazlılardan devralırken Galatasaray da zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Sezona kabus gibi başlayan Trabzonspor ise lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

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