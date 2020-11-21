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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 08:30
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    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

    Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gençlerbirliği

    Nordfeldt
    Halil İbrahim
    Toure
    Angelo
    Polomat
    Murat
    Piris
    Candeias
    Berat
    Sefa
    Ayite

    Fenerbahçe

    Altay
    Ozan
    Tisserand
    Lemos
    Caner
    Gustavo
    Sosa
    Mert Hakan
    Ferdi
    Pelkas
    Samatta

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

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