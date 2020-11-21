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- Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 08:30
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Halil İbrahim
Toure
Angelo
Polomat
Murat
Piris
Candeias
Berat
Sefa
Ayite
Fenerbahçe
Altay
Ozan
Tisserand
Lemos
Caner
Gustavo
Sosa
Mert Hakan
Ferdi
Pelkas
Samatta