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    22 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 22.10.2022 - 11:58
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    22 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:30Keçiörengücü - PendiksporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Sports Max 1

    13:30Manisa FK - Ç.RizesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 2

    14:00Braunschweig - PaderbornAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    14:00Nürnberg - Hannover 96Almanya Bundesliga 2Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    14:00Jahn Regensburg - SandhausenAlmanya Bundesliga 2Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    14:00Lokomotif Tiflis - Torpedo KutaisiGürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

    14:00Kuala Lumpur City - Al SeebAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart

    14:00Vejle - Hvidovre IFDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    14:30Ümraniyespor - Fatih KaragümrükSpor Toto Süper LigBein Sports 2

    14:30Nottingham Forest - Liverpoolİngiltere Premier LigBein Sports 3

    14:30Hearts - Celticİskoçya Premier LigS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    15:00Rayo Vallecano - Cadizİspanya La LigaCBC Sport

    15:00Qabala - KapazAzerbaycan Premier LigiBilyoner TV

    15:00Slavia Mozyr - Arsenal DzyarzhynskBelarus Vysshaya Liga Bilyoner TV


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