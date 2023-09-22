22 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:30 Magdeburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 3

19:30 Osnabruck - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 2

19:30 Salernitana - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

20:00 Gaziantep FK - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Boluspor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1 TRT Spor Web TV

20:00 Eyüpspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Al Nasr Riyadh - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen

21:00 G.A. Eagles - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Exxen

21:30 Stuttgart - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

21:45 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

22:00 Monaco - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:00 Alaves - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus S Sport