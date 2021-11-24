Euro
14.153
-1.97%
Dolar
12.5641
-1.9%
Altın
744.16
0.76%
Borsa
1.832
2.63%
Bitcoin
720.200
8.14%
BTXN Coin
25.51
18.81%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C
    Mesut Özil sakatlandı

    Mesut Özil sakatlandı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye, Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi.

    Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynanılacak olan Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

    NEDEN SAKATLANDI?

    Mesut Özil'in, derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti, oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

    33 yaşındaki yıldız, Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı.

    Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in, Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.

    Mesut Özil sakatlandı #1

    14 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

    Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 5 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Mesut Özil sakatlandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir