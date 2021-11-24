Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye, Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynanılacak olan Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

NEDEN SAKATLANDI?

Mesut Özil'in, derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti, oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

33 yaşındaki yıldız, Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı.

Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in, Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.





14 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 5 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.



