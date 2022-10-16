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    Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael 2-2 beraberlikle sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.10.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 23:01
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    Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz

    Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

    "Kazanamadığımız için üzgünüz"

    Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ismael, "%60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık." dedi.

    Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz #1

    İstifa tezahüratları hakkında yorum yapmadı

    İstifa tezahüratları için yorumu: "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum."

    Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz #2

    "Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz"

    Ghezzal'ın sakatlığı hakkında konuşan Valerien Ismael, "Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez. Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir." ifadelerinde bulundu.

    Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz #3


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