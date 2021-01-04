TFF harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini duyurdu. Açıklamaya göre en yüksek limiti alan takım Galatasaray oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamada, tüm kulüplerin ara transfer dönemi için harcayabilecekleri tutarlar paylaşıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'IN

Galatasaray: 499 milyon TL (55.4 milyon euro)

Fenerbahçe: 409 milyon TL (45.4 milyon euro)

Beşiktaş: 338 milyon TL (37.5 milyon euro)

Başakşehir: 279 milyon TL (31 milyon euro)

Trabzonspor: 205 milyon TL (22.7 milyon euro)

Euro kuru 9 liradan hesaplanmıştır.

İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

LİMİT AŞIM CEZASI NE KADAR OLACAK?

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için yüzde 15'e düşürüldü



Yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...



Yüzde 6 - Yüzde 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...



Yüzde 11 - Yüzde 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...



Yüzde16 - Yüzde 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 21 - Yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.