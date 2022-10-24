Hatayspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

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İlk yarı sonucu: Hatayspor 0-1 Beşiktaş

44' Onur Ergün sağ kanattaki Rayane Aabid'e uzun bir pas göndermek istedi. Top Masuaku'nun kontrolünde auta çıktı.

42' Beşiktaş'ta Valentin Rosier, ceza alanı dışından sol ayağıyla bir şut denedi. Top üstten auta gitti.

41' Hatayspor'da Ognjen Vranjes, orta alanda Dele Alli'yi düşürmesi sebebiyle sarı kart gördü.

40' Mehdi Boudjemaa, savunma arkasına koşu gösteren Ze Luis'e uzun bir pas göndermek istedi. Top yine Ersin'de kaldı.

34' Sol kanatta topla buluşan Dele Alli, ceza alanındaki Salih'e ortalamak istedi. Top doğrudan auta gitti.

33' Hatayspor çok etkili geldi! Savunmada yapılan hatada topu kapan Saba Lobzhanidze, kale ağzındaki El Kaabi'ye çıkardı. El Kaabi'nin vuruşu üstten auta gitti.

29' Beşiktaş, Tayyip Talha ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

28' Pozisyonun ardından Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.

25' Onur Ergün, savunma arkasında koşu gösteren Ayoub El Kaabi'ye yüksek bir top gönderdi. Bu kez de Beşiktaş kalecisi Ersin kalesini terk edip topun kontrolünü sağladı

24' Sağ çaprazda topla buluşan Jackson Muleka, ceza alanındaki Wout Weghorst'a ortaladı. Savunmadan seken topu kaleci Erce kontrol etti.

20' Orta alanda yapılan pas hatalarının ardından sol kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze'nin arka direğe yaptığı ortada Ayoub El Kaabi'den önce Ersin topu yumruklayarak kornere gönderdi.

16' Valentin Rosier'in sol kanattan koşu gösteren Salih Uçan'a gönderdiği uzun topu yine kaleci Erce çıkıp kontrol etti.

15' Sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou'nun yerden vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

13' Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, pozisyonda Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle iptal edildi.

12' Ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

11' Beşiktaş penaltı kazandı.

9' Uzak mesafeden kaleyi yoklayan N'Koudou'nun vuruşunu kaleci Erce güçlükle kornere çeldi.

4' Hatayspor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda ceza alanında topla buluşan Ayoub El Kaabi'nin vuruşu kaleci Ersin'de kaldı.

1' Wout Weghorst'un attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken GOL olarak kayıtlara geçti.

1' Beşiktaş, maçın henüz 31. saniyesinde Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un yaptığı vuruş ile öne geçmeyi başardı.

1’ Gol… Hatayspor 0-1 Beşiktaş (Weghorst)

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Alli, Muleka, Weghorst, N’Koudou