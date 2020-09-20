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- Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- İHA
- 20.09.2020 - 07:42
- Güncelleme : 20.09.2020 - 07:42
Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyet istiyor
Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.
SON ŞAMPİYON, LİGE KÖTÜ BAŞLADI
2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Medipol Başakşehir
Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Galatasaray
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao
FORVETLER FORMDA
Galatasaray’ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne’nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim’in hücumda da elini güçlendirdi.
1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK
Galatasaray’ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu’nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Yaz transfer döneminde Galatasaray’a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona’da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir’den ayrılmıştı.
LİGDE SON 6 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ
Süper Lig’de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’ne ise mağlup etti.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Başakşehir'in Azubuike dışında eksiği bulunmazken, Galatasaray'da Muslera ile Emre Akbaba, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Etobo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
KARŞILAŞMA SAAT 19:00'DA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Karaoğlan. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.