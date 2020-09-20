Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray, zorlu Başakşehir depalsmanında da 3 puan almayı hedefliyor.

Yeni sezonda Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 2 maçı kazanan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden de galibiyet istiyor

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

SON ŞAMPİYON, LİGE KÖTÜ BAŞLADI

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Galatasaray

Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

FORVETLER FORMDA

Galatasaray’ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de assist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne’nin sezona formda başlaması Teknik Direktör Fatih Terim’in hücumda da elini güçlendirdi.

1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray’ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Ligin 2. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Turu’nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz transfer döneminde Galatasaray’a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona’da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir’den ayrılmıştı.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Süper Lig’de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’ne ise mağlup etti.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Başakşehir'in Azubuike dışında eksiği bulunmazken, Galatasaray'da Muslera ile Emre Akbaba, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Etobo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

KARŞILAŞMA SAAT 19:00'DA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Karaoğlan. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.