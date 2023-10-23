23 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

17:00 AGMK - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Sharjah - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:30 Udinese - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Trabzonspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Gençlerbirliği - Altay Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1

21:00 Al Hilal - Mumbai City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:00 Al Sadd - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

21:45 Fiorentina - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Laval - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:00 Tottenham - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Valencia - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus