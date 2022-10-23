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    23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    23 Ekim Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugün Avrupa'nın en iyi liglerinde oynanacak maçların programı..
    • 23.10.2022 - 09:49
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    23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    23 Ekim Pazar günü Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Pazar gününü futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları ve detaylarını öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler 'Bugün hangi maçlar var?' sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün Avrupa'da hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

    Süper Lig'de ve Avrupa'nın en büyük liglerinde 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçları sizler için hazırladık. İşte 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

    Süper Lig

    14:30 Kasımpaşa - Kayserispor

    17:00 Adana Demirspor - Konyaspor

    20:00 Galatasaray - Alanyaspor

    İspanya La Liga

    15:00 Espanyol - Elche

    17:15 Real Betis - Atletico Madrid

    19:30 Girona - Osasuna

    19:30 Villarreal - Almeria

    22:00 Barcelona - Athletic Bilbao

    İngiltere Premier Lig

    16:00 Wolverhampton - Leicester City

    16:00 Leeds United - Fulham

    16:00 Southampton - Arsenal

    16:00 Aston Villa - Brentford

    18:30 Tottenham - Newcastle United

    Almanya Bundesliga

    16:30 Bochum - Union Berlin

    18:30 Hertha Berlin - Schalke 04

    Fransa Ligue 1

    14:00 Angers - Rennes

    16:00 Troyes - Lorient

    16:00 Toulouse - RC Strasbourg

    16:00 Clermont - Brest

    16:00 Reims - Auxerre

    18:05 Nice - Nantes

    21:45 Lille - Monaco

    İtalya Serie A

    13:30 Udinese - Torino

    16:00 Bologna - Lecce

    19:00 Atalanta - Lazio

    21:45 Roma - Napoli

    Hollanda Eredivisie

    13:15 Excelsior - AZ Alkmaar

    15:30 Groningen - PSV Eindhoven

    15:30 Cambuur - Twente

    15:30 NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles

    17:45 Utrecht - Sparta Rotterdam

    21:00 Volendam - Heerenveen


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