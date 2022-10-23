23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

23 Ekim Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugün Avrupa'nın en iyi liglerinde oynanacak maçların programı..

23 Ekim Pazar günü Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Pazar gününü futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları ve detaylarını öğrenmek istiyor.

Futbolseverler 'Bugün hangi maçlar var?' sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün Avrupa'da hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de ve Avrupa'nın en büyük liglerinde 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçları sizler için hazırladık. İşte 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Süper Lig

14:30 Kasımpaşa - Kayserispor

17:00 Adana Demirspor - Konyaspor

20:00 Galatasaray - Alanyaspor

İspanya La Liga

15:00 Espanyol - Elche

17:15 Real Betis - Atletico Madrid

19:30 Girona - Osasuna

19:30 Villarreal - Almeria

22:00 Barcelona - Athletic Bilbao

İngiltere Premier Lig

16:00 Wolverhampton - Leicester City

16:00 Leeds United - Fulham

16:00 Southampton - Arsenal

16:00 Aston Villa - Brentford

18:30 Tottenham - Newcastle United

Almanya Bundesliga

16:30 Bochum - Union Berlin

18:30 Hertha Berlin - Schalke 04

Fransa Ligue 1

14:00 Angers - Rennes

16:00 Troyes - Lorient

16:00 Toulouse - RC Strasbourg

16:00 Clermont - Brest

16:00 Reims - Auxerre

18:05 Nice - Nantes

21:45 Lille - Monaco

İtalya Serie A

13:30 Udinese - Torino

16:00 Bologna - Lecce

19:00 Atalanta - Lazio

21:45 Roma - Napoli

Hollanda Eredivisie

13:15 Excelsior - AZ Alkmaar

15:30 Groningen - PSV Eindhoven

15:30 Cambuur - Twente

15:30 NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles

17:45 Utrecht - Sparta Rotterdam

21:00 Volendam - Heerenveen