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- 23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?
23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?
- 23.10.2022 - 09:49
23 Ekim Pazar günü Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Pazar gününü futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları ve detaylarını öğrenmek istiyor.
Futbolseverler 'Bugün hangi maçlar var?' sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün Avrupa'da hangi maçlar oynanacak ve saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'de ve Avrupa'nın en büyük liglerinde 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçları sizler için hazırladık. İşte 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Süper Lig
14:30 Kasımpaşa - Kayserispor
17:00 Adana Demirspor - Konyaspor
20:00 Galatasaray - Alanyaspor
İspanya La Liga
15:00 Espanyol - Elche
17:15 Real Betis - Atletico Madrid
19:30 Girona - Osasuna
19:30 Villarreal - Almeria
22:00 Barcelona - Athletic Bilbao
İngiltere Premier Lig
16:00 Wolverhampton - Leicester City
16:00 Leeds United - Fulham
16:00 Southampton - Arsenal
16:00 Aston Villa - Brentford
18:30 Tottenham - Newcastle United
Almanya Bundesliga
16:30 Bochum - Union Berlin
18:30 Hertha Berlin - Schalke 04
Fransa Ligue 1
14:00 Angers - Rennes
16:00 Troyes - Lorient
16:00 Toulouse - RC Strasbourg
16:00 Clermont - Brest
16:00 Reims - Auxerre
18:05 Nice - Nantes
21:45 Lille - Monaco
İtalya Serie A
13:30 Udinese - Torino
16:00 Bologna - Lecce
19:00 Atalanta - Lazio
21:45 Roma - Napoli
Hollanda Eredivisie
13:15 Excelsior - AZ Alkmaar
15:30 Groningen - PSV Eindhoven
15:30 Cambuur - Twente
15:30 NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles
17:45 Utrecht - Sparta Rotterdam
21:00 Volendam - Heerenveen