23 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

17:00 BeIN Sports 3 Manchester City - Nottingham Forest (Futbol)

17:00 BeIN Sports 1 Çaykur Rizespor - Sivasspor (Futbol)

17:00 BeIN Sports 2 Pendikspor - Fatih Karagümrük (Futbol)

19:00 TRT Spor Çorum FK - Sakaryaspor (Futbol)

19:00 BeIN MAX2 Manisa FK - Göztepe (Futbol)

19:30 S Sport Barcelona - Celta Vigo (Futbol)

20:00 BeIN Sports 2 Antalyaspor - Samsunspor (Futbol)

20:00 BeIN Sports 1 Başakşehir - Galatasaray (Futbol)

21:00 TV 8,5 Almere City - PSV Eindhoven (Futbol)

22:00 BeIN Sports 3 Burnley - Manchester United (Futbol)