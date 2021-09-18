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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 17:55
- Güncelleme : 18.09.2021 - 18:06
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlayacak.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Makuaru, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi