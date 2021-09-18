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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 18:06
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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Makuaru, Wright

    Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi

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