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Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
- 03.01.2023 - 19:51
- Güncelleme : 03.01.2023 - 20:24
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19' Güray Vural ortaladı, arka direkte Bünyamin'in vuruşu az farkla auta gitti.
14’ Gol… Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe (Wright)
11' Fenerbahçe'de Joshua King'in sol çaprazdan yaptığı vuruşu üst direkten döndü.
10' Antalyaspor etkili geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşu kaleci Altay'da kaldı.
7' Sağ çaprazdan çizgiye inen Batshuayi topu sürüklemek istedi ancak Cemali Sertel izin vermedi.
5' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, elle oynama sebebiyle sarı kart gördü.
2' Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Bright Osayi-Samuel, Fernando'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park’ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Haji Wright
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi