Petrol
82.91
-3.49%
Euro
19.7911
-0.85%
Dolar
18.7323
0.10%
Altın
1.105
0.71%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
316.742
-0.56%
BTXN Coin
7.01
12.70%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
    • 03.01.2023 - 19:51
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 20:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    19' Güray Vural ortaladı, arka direkte Bünyamin'in vuruşu az farkla auta gitti.

    14’ Gol… Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe (Wright)

    11' Fenerbahçe'de Joshua King'in sol çaprazdan yaptığı vuruşu üst direkten döndü.

    10' Antalyaspor etkili geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

    7' Sağ çaprazdan çizgiye inen Batshuayi topu sürüklemek istedi ancak Cemali Sertel izin vermedi.

    5' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, elle oynama sebebiyle sarı kart gördü.

    2' Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Bright Osayi-Samuel, Fernando'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park’ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

    Antalyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Alperen Uysal, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Haji Wright

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Xiaomi'nin 100 dolarlık telefonu Redmi 12C tanıtıldı
    Teknoloji

    Xiaomi'nin 100 dolarlık telefonu Redmi 12C tanıtıldı

    PUBG Mobile, GTA 5'ten daha çok para kazandı
    Teknoloji

    PUBG Mobile, GTA 5'ten daha çok para kazandı

    Görüş Bildir