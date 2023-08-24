24 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

11:00 Asya Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Smart Spor HD Spor SmartD Smart GO

20:00 Fenerbahçe - Twente UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

20:00 Dinamo Kiev - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

21:00 Al Raed - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig Exxen

21:00 Al Nasr Riyadh - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusExxen

21:00 Genk - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen

21:00 Al Ahli - Al Akhdoud Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus