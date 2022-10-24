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- 24 EKİM PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
24 EKİM PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 24.10.2022 - 13:40
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
15:30Gomel - Isloch MinskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
17:30Dnepr Mogilev - Energetik BGUBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
18:00Levadiakos - AEKYunanistan Süper LigiBilyoner TV
18:15Petrolul - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV
18:30Radomlje - KoperSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:00Piast Gliwice - Radomiak RadomPolonya EkstraklasaBilyoner TV
19:30Cremonese - Sampdoriaİtalya Serie ABilyoner TV
19:30BATE Borisov - NemanBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
20:00Giresunspor - AnkaragücüSpor Toto Süper LigBein Sports 2 .
20:00Hatayspor - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Adanaspor - GençlerbirliğiSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00Jönköpings - Norrbyİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Aalborg - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
20:00OFI Crete - LamiaYunanistan Süper LigiRusya PL Youtube
20:00Zenit - SochiRusya Premier LigBilyoner TV
21:00Sepsi - Steaua BükreşRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:00Jong Ajax - VVV VenloHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong AZ - SC TelstarHollanda Eerste DivisieBilyoner TV.
21:00Jong PSV - HelmondHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong Utrecht - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:30KGHM Zaglebie - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:30Ascoli - Cagliariİtalya Serie BBilyoner TV
21:30Barracas Central - Newell's Old BoysArjantin Primera DivisionSmart Spor HD, Spor Smart
21:45Sassuolo - Veronaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45Le Havre - MetzFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45Shelbourne - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV
21:45Sligo Rovers - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV
22:00Celta Vigo - Getafeİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00West Ham - Bournemouthİngiltere Premier LigBein Sports 3
22:00Real Oviedo - Malagaİspanya La Liga 2Bilyoner TV
22:15Rio Ave - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV
22:15Vikingur Reykjavik - KR Reykjavikİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV
23:00Deportivo Binacional - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV.