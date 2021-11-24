24 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

24 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00 Jeonnam Dragons - Daegu Güney Kore Fedarasyon Kupası Bilyoner TV

14:30 Beşiktaş - Ajax UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok

16:00 Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:15 Fatih Terim Basın Toplantısı GS TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

17:00 Galatasaray Antrenman GS TV

18:00 Manchester City - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tvExxen

18:30 Spartak Moskova - Napoli UEFA Avrupa Ligi CBC SportExxen

19:00 Marsilya Basın Toplantısı GS TV 19:30 Marsilya Antrenman GS TV

19:30 Vitor Pereira Basın Toplantısı FB TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

20:30 St.Pauli - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45 Beşiktaş - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

20:45 Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen

22:45 Ross Country - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 Bristol City - Stoke İngiltere Championship Bein Sports 2

23:00 Atletico Madrid - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Club Brugge - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Liverpool - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Manchester City - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen

23:00 Sheriff Tiraspol - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen