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- 24 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
24 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 11:39
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 14:00 Jeonnam Dragons - Daegu Güney Kore Fedarasyon Kupası Bilyoner TV
- 14:30 Beşiktaş - Ajax UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
- 16:00 Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 16:15 Fatih Terim Basın Toplantısı GS TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
- 17:00 Galatasaray Antrenman GS TV
- 18:00 Manchester City - PSG UEFA Gençlik Ligi UEFA.tvExxen
- 18:30 Spartak Moskova - Napoli UEFA Avrupa Ligi CBC SportExxen
- 19:00 Marsilya Basın Toplantısı GS TV 19:30 Marsilya Antrenman GS TV
- 19:30 Vitor Pereira Basın Toplantısı FB TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
- 20:30 St.Pauli - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 20:45 Beşiktaş - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 20:45 Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen
- 22:45 Ross Country - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 22:45 Bristol City - Stoke İngiltere Championship Bein Sports 2
- 23:00 Atletico Madrid - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Club Brugge - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Liverpool - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Manchester City - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi CBC SportExxen
- 23:00 Sheriff Tiraspol - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Sporting Lisbon - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen