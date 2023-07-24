24 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
14:00 Greuther Fürth - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
14:45 Kura Çekimi UEFA Avrupa Konferans Ligi FB TV
16:30 Ç.Rizespor - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Sakaryaspor - Giresunspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:30 Hollanda - Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
19:00 Napoli - SPAL Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:30 Talleres Cordoba - Gimnasia La Plata Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart
22:30 Sporting Lisbon - Real Sociedad Hazırlık Maçı Real Sociedad Youtube