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Göztepe - Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 19:57
- Güncelleme : 21.02.2022 - 20:51
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İlk yarı sonucu: Göztepe 1-1 Galatasaray
45+1' Gol… Göztepe 1-1 Galatasaray
39' Sol kanattan topu alan Berkan Emir, ceza yayı üzerindeki Soner'e gönderdi, onun bekletmeden vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.
30' Sol kanattan Mostafa Mohamed çizgiye inen Kerem'i düşündü, Kerem sol ayağıyla ortasını yaptı ancak savunma topu karşıladı.
25' Sağ kanatta topu alan Halil bekletmeden içeriye çok sert bir orta gönderdi, savunma son anda karşıladı.
17' Sol kanattan savunma arkasına sarkan Halil, topu kontrol etmek isterken Nelsson'a faul yaptı.
10' Sol kanattan topu alan Kerem hızla çizgiye doğru inmek istedi, ancak savunma topu kornere çeldi.
5' Göztepe'de Berkan sol kanattan topu içeriye ortaladı, kafalardan seken top arka direkteki Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Onun vuruşu üstten auta gitti.
3' Gol... Göztepe 0-1 Galatasaray (Nelsson)
1' Maç başaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Erick, Halil, Babel, Kerem, Mostafa