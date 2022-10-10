Süper Lig'de gol krallığı yarışı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 10 golle, ezeki rakip Galatasaray'ın toplam gol sayısını geçti.

Süper Lig'de 9'uncu devam ederken gol krallığı yarışında Enner Valencia rüzgarı devam ediyor.

Fatih Karagümrük maçında ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan Ekvadorlu yıldız 10 gole ulaşarak sadece 7 maçta müthiş bir performansa ulaştı.

Galatasaray'dan fazla gol attı

Öte yandan en yakın rakibine 2 kat fark atan tecrübeli forvetin ezeli rakip Galatasaray'ın toplam gol sayısından (9) fazla skor üretmesi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kullanıcılar yaptıkları capslerle bu durumu ti'ye alırken, bilindiği üzere Galatasaray bu sezon gol yollarında üretken olmayı henüz başaramadı.

İşte gol krallığı yarışında son durum...