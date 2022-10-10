Petrol
96.97
-0.97%
Euro
18.0444
-0.32%
Dolar
18.5822
-0.18%
Altın
1.003
-1.06%
Borsa
3595
0.78%
Bitcoin
363.067
-0.56%
BTXN Coin
8.83
-7.92%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 10 golle, ezeki rakip Galatasaray'ın toplam gol sayısını geçti.
    • 10.10.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Süper Lig'de 9'uncu devam ederken gol krallığı yarışında Enner Valencia rüzgarı devam ediyor.

    Fatih Karagümrük maçında ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan Ekvadorlu yıldız 10 gole ulaşarak sadece 7 maçta müthiş bir performansa ulaştı.

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #1

    Galatasaray'dan fazla gol attı

    Öte yandan en yakın rakibine 2 kat fark atan tecrübeli forvetin ezeli rakip Galatasaray'ın toplam gol sayısından (9) fazla skor üretmesi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Kullanıcılar yaptıkları capslerle bu durumu ti'ye alırken, bilindiği üzere Galatasaray bu sezon gol yollarında üretken olmayı henüz başaramadı.

    İşte gol krallığı yarışında son durum...

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #2


    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR
    Futbol

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Bir iPhone modeli daha artık destek almayacak
    Teknoloji

    Bir iPhone modeli daha artık destek almayacak

    Görüş Bildir