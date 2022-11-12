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    Başakşehir - Galatasaray maçının ilk 11’leri

    Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
    • 12.11.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 20:16
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    Başakşehir - Galatasaray maçının ilk 11’leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

    İlk 11’ler

    Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Mounir, Keny

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi


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