24Erzincanspor teknik sorumlusu Akan’a PFDK’dan 100 bin TL ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 24Erzincanspor teknik sorumlusu Bülent Akan’a İnegölspor maçı sonrası yaptığı açıklamadan dolayı 100 bin TL para cezası verdi.

ensonhaber.com

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında 24Erzincanspor, deplasmanda İnegölsporla karşılaşıp maçı 2-0 kaybetmişti.

Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye çıkan 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, karşılaşmanın hakemi Yusuf Aydın hakkında konuştu.

Akan, "Tebrik edilecek bir şey yok. Penaltı verilmiyor, goller oluyor, ne tebriki. Son pozisyon, 5-6 dakika var. Penaltı verilse 2-1, iş değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü Başkanı’nın yaptığından dolayı ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki. İnegölspor’u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

100 bin lira ceza

24Erzincanspor teknik sorumlusu Bülent Akan’a, bu konuşmasından dolayı PFDK’dan 100 bin TL ceza kesildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: