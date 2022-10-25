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    25 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 25.10.2022 - 13:26
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    25 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    19:00 Al Wahda – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

    19:45 Salzburg – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

    19:45 Sevilla – Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    20:00 Brommapojkarna – Brage İsveç Superettan Bilyoner

    20:00 Halmstads – Örebro İsveç Superettan Bilyoner

    22:00 Benfica – Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00 Celtic – Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00 Dinamo Zagreb – Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00 B.Dortmund – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00 PSG – Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

    22:00 Leipzig – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen


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