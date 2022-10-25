- Haberler
- Futbol Haberleri
- 25 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
25 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 25.10.2022 - 13:26
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
19:00 Al Wahda – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:45 Salzburg – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen
19:45 Sevilla – Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
20:00 Brommapojkarna – Brage İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Halmstads – Örebro İsveç Superettan Bilyoner
22:00 Benfica – Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00 Celtic – Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00 Dinamo Zagreb – Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00 B.Dortmund – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00 PSG – Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen
22:00 Leipzig – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen