- Haberler
- Futbol Haberleri
- 25 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
25 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 10:42
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
- 11:00Konya Engelliler - Şanlıurfa EngellilerTurkcell Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
- 13:30Ascoli - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV
- 14:30Tuzlaspor - AdanasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1
- 16:00Alessandria - Regginaİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Cosenza - Pordenoneİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Crotone - Cremoneseİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Frosinone - Monzaİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Lecce - Pisaİtalya Serie BBilyoner TV
- 18:00Honka - SJKFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
- 18:30Aluminij - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
- 18:30Aluminij - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Salzburg - BenficaUEFA Gençlik Ligi FinalUEFA.tv
- 19:00Bryne - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Kongsvinger - AsaneNorveç 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Mjondalen - FredrikstadNorveç 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Stabaek - SandnesNorveç 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Start - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV
- 19:00Krasnodar - ZenitRusya Premier LigBilyoner TV
- 19:00Benevento - Ternanaİtalya Serie BBilyoner TV
- 19:00Brescia - Spalİtalya Serie BBilyoner TV
- 19:00Como - Vicenzaİtalya Serie BBilyoner TV
- 20:00Braga - PortoPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV
- 20:00Wisla Plock - PlockPolonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 20:00Elfsborg - Sundsvallİsveç AllsvenskanBilyoner TV
- 20:00Sirius - Hammarbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV
- 20:00Varnamo - Degerforsİsveç AllsvenskanBilyoner TV
- 20:00Landskrona - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV
- 20:00Östersunds - Vasteraasİsveç SuperettanBilyoner TV
- 20:00Brondby IF - FC MidtjyllandDanimarka Süper LigiBilyoner TV
- 20:10Malmö - Göteborgİsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:30Samsunspor - AltınorduSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1,
- 20:30Beşiktaş - KasımpaşaSpor Toto Süper LigBein Sports 1
- 20:30Sivasspor - AlanyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2
- 21:00Jong Ajax - VVV VenloHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00Jong PSV - MaastrichtHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:30Preston - Blackburnİngiltere ChampionshipBein Sports 3
- 21:30Perugia - Parmaİtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:45Sassuolo - Juventusİtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner
- 21:45Toulouse - NiortFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 22:00Crystal Palace - Leeds Unitedİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
- 22:00Almeria - Sporting Gijonİspanya La Liga 2Bilyoner TV
- 22:30Boavista - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV.