25 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

25 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

11:00Konya Engelliler - Şanlıurfa EngellilerTurkcell Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:30Ascoli - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV

14:30Tuzlaspor - AdanasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00Alessandria - Regginaİtalya Serie BBilyoner TV

16:00Cosenza - Pordenoneİtalya Serie BBilyoner TV

16:00Crotone - Cremoneseİtalya Serie BBilyoner TV

16:00Frosinone - Monzaİtalya Serie BBilyoner TV

16:00Lecce - Pisaİtalya Serie BBilyoner TV

18:00Honka - SJKFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

18:30Aluminij - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

18:30Aluminij - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

19:00Salzburg - BenficaUEFA Gençlik Ligi FinalUEFA.tv

19:00Bryne - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Kongsvinger - AsaneNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Mjondalen - FredrikstadNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Stabaek - SandnesNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Start - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Krasnodar - ZenitRusya Premier LigBilyoner TV

19:00Benevento - Ternanaİtalya Serie BBilyoner TV

19:00Brescia - Spalİtalya Serie BBilyoner TV

19:00Como - Vicenzaİtalya Serie BBilyoner TV

20:00Braga - PortoPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV

20:00Wisla Plock - PlockPolonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:00Elfsborg - Sundsvallİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Sirius - Hammarbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Varnamo - Degerforsİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Landskrona - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Östersunds - Vasteraasİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Brondby IF - FC MidtjyllandDanimarka Süper LigiBilyoner TV

20:10Malmö - Göteborgİsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:30Samsunspor - AltınorduSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1,

20:30Beşiktaş - KasımpaşaSpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:30Sivasspor - AlanyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2

21:00Jong Ajax - VVV VenloHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00Jong PSV - MaastrichtHollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:30Preston - Blackburnİngiltere ChampionshipBein Sports 3

21:30Perugia - Parmaİtalya Serie B Bilyoner TV

21:45Sassuolo - Juventusİtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner

21:45Toulouse - NiortFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00Crystal Palace - Leeds Unitedİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

22:00Almeria - Sporting Gijonİspanya La Liga 2Bilyoner TV