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    25 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 25.07.2022 - 11:33
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    25 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:00 Gamba Osaka - PSG Bein Sports 2

    18:00 Inter Turku - Honka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    18:30 Chindia Targoviste - Hermannstadt Romanya Liga 1 Bilyoner TV

    19:00 Trabzonspor - Empoli Hazırlık Maçı A Spor

    19:00 Brann - Kongsvinger Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 KFUM Oslo - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Sandnes - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Sogndal - Stabaek Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    19:00 Stjordals Blink - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

    20:00 Norrköping - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    20:00 Varbergs - Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    20:00 Trelleborgs - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV

    20:00 AC Horsens - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

    20:00 Stal Mielec - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

    20:00 Cerrito - Danubio Uruguay Premier Ligi Bilyoner TV

    21:30 UTA Arad - Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner TV


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