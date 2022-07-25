25 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

25 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00 Gamba Osaka - PSG Bein Sports 2

18:00 Inter Turku - Honka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Chindia Targoviste - Hermannstadt Romanya Liga 1 Bilyoner TV

19:00 Trabzonspor - Empoli Hazırlık Maçı A Spor

19:00 Brann - Kongsvinger Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 KFUM Oslo - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sandnes - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sogndal - Stabaek Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Stjordals Blink - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Norrköping - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Varbergs - Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Trelleborgs - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 AC Horsens - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Stal Mielec - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:00 Cerrito - Danubio Uruguay Premier Ligi Bilyoner TV

21:30 UTA Arad - Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner TV