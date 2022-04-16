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Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için ikincilik koltuğunu sağlama almak isteyen Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 09:06
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Sarı-lacivertliler, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun
Göztepe: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo.