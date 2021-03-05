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    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor

    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor

    Pazar günü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bazı isimleri yedek kulübesine çekecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:54
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    Lig sonuncusu Ankaragücü'ne 2-1 yenilen lider Galatasaray'da, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

    Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesi, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

    FALCAO VE FEGHOULI 11'E DÖNÜYOR

    68 yaşındaki teknik adamın, cezalı Mohamed ile Etebo, Fernandes, Arda Turan ve Yedlin'i yedeğe çekeceği belirtildi.

    Edinilen bilgiye göre Terim, bu isimlerin yerine Falcao, Feghouli, Taylan, Belhanda ve Linnes'i oynatmayı düşünüyor.

    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor #1

    LUYINDAMA BELİRSİZ

    Diper taraftan, sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılan Luyindama'nın, Sivasspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

    İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor #2

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