Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.106
-0.28%
BTXN Coin
10.92
-3.44%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • 02.10.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 19:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak.

    Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Pedro, Valencia


    TBMM 6. Yasama yılı bugün başlıyor
    Politika

    TBMM 6. Yasama yılı bugün başlıyor

    Citroen, elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı
    Otomobil

    Citroen, elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir