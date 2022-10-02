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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
- 02.10.2022 - 18:51
- Güncelleme : 02.10.2022 - 19:07
Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Alli, Muleka, Redmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Pedro, Valencia