Fenerbahçe-Başakşehir - CANLI SKOR

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

35' Danijel Aleksic'in içeriye kestiği topa iyi yükselen Berkay vuruşunu yaptı ancak top kaleci Berke'de kaldı.

27' Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

24' Fenerbahçe'de Crespo sarı kart gördü.

18' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Danijel Aleksic vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

14' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çaprazdan topu alan Berisha, altı pastaki Osayi'yi düşündü ancak savunma araya girdi.

9' Ceza sahasında topla buluşan Berkay Ozcan, vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka