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Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 08:41
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.
Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.
Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan ve son 4 maçını kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı. İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Lourency
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha