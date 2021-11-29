Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan ve son 4 maçını kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı. İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Lourency

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha