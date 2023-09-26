26 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:00 Edirnespor - Çorlu Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:00 Muşspor - Ağrı 1970 Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

15:00 Çatalcaspor - Tepecikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

17:30 Balıkesirspor - Burhaniye Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

17:30 Bornova FK - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

20:00 İstanbulspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Sevilla - Almeria İspanya La Liga S Sport PlusS Sport

21:45 Juventus - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Munster - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Yayın Yok

21:45 Caen - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports 5

22:00 Lille - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:30 Mallorca - Barcelona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport